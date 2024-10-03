Как избежать ошибок после контурной пластики губ: советы косметолога

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Контурная пластика губ сегодня стала одной из самых востребованных процедур в области косметологии, но требует особого внимания к послеоперационному уходу. Косметолог Виктория Глушенкова подчеркивает важность соблюдения ряда ограничений, чтобы избежать негативных последствий и достичь желаемого результата.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Первой ошибкой, которую часто совершают женщины после увеличения губ, является попытка уменьшить отек с помощью холода. Виктория отмечает, что такое поведение может замедлить заживление и неправильное распределение геля, поэтому охлаждение льдом лучше избегать. Аналогично, следует отказаться от посещений бань и саун, так как повышенные температуры могут привести к распаду гиалуроновой кислоты, что помешает достижению желаемого эффекта.

Также косметолог рекомендует на время воздержаться от активных мимических движений и жестких поцелуев, так как это может вызвать смещение филлера. Возвращаться к нормальной активности, включая спорт, можно не ранее чем через 10 дней. Важно также быть осторожными с препаратами, разжижающими кровь, так как они могут привести к образованию гематом. Если вы принимаете такие лекарства, лучше отложить процедуру на две недели.

Следование этим рекомендациям поможет вам сохранить результаты контурной пластики и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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