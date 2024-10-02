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Контроль мимики: секрет молодости от врача-косметолога

1:29
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Возрастные изменения — это то, с чем сталкиваются многие женщины, особенно когда появляются первые морщины. Врач-косметолог Наталия Кочкина делится эффективными советами, которые помогут отсрочить этот процесс и сохранить молодость кожи. Одной из ключевых рекомендаций является контроль мимики. Частые привычки, такие как хмурение бровей или сжатие челюстей, могут привести к преждевременному появлению морщин. Наталия советует регулярно делать самоанализ своих эмоций и стараться расслаблять лицо.

Контроль мимики: секрет молодости от врача-косметолога
Фото: Freepik is licensed under Free license

Также важно заниматься гимнастикой для лица. Упражнения, такие как "губы уточкой", могут помочь улучшить тонус кожи, хотя следует помнить, что такие методы не решают всех проблем. Кроме того, необходимо следить за осанкой и укреплять спину с помощью пилатеса или йоги, так как неправильная поза может нарушить кровообращение и ухудшить состояние кожи.

Специалист рекомендует проводить массаж лица для улучшения кровообращения и уменьшения мимических морщин, а также рассмотреть такие процедуры, как микротоки, RF-лифтинг и безинъекционная мезотерапия Dermadrop. Инъекции ботулотоксина также являются эффективным средством для профилактики морщин. Главное — это системный подход к уходу, чтобы добиться заметных результатов и сохранить молодость кожи надолго.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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