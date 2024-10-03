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Как выпрямить волосы без утюжка: простые и эффективные методы

1:11
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Частое использование утюжков для выпрямления волос может привести к их повреждению, но существуют безопасные и эффективные способы достичь прямых локонов без химических и термических воздействий. Один из таких методов включает использование молока: его нужно нанести на волосы, надеть шапочку для душа и оставить на 30 минут, а затем смыть шампунем. Также популярна техника "тога", при которой волосы оборачиваются вокруг головы и фиксируются на ночь, что позволяет получить гладкие локоны к утру.

Как выпрямить волосы без утюжка: простые и эффективные методы
Фото: flickr.com by Shylah, CC BY 2.0

Еще один способ — использование желатина для домашнего ламинирования. Смешав желатин с водой и добавив бальзам или маску, можно создать питательную маску, которую наносят на волосы и оставляют на 40 минут. Не стоит забывать о бигуди: их можно использовать не только для создания кудрей, но и для выпрямления, что также добавляет объем у корней. Главное — правильно накрутить пряди и дать волосам высохнуть естественным образом. Завершить процедуру можно, нанеся несколько капель масла для придания блеска и мягкости.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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