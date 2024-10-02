Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контроль мимики: секрет молодости от врача-косметолога
Эксперты рассказали, какие предметы в квартире могут негативно повлиять на самочувствие
Простая инструкция по удалению пятен с сидений автомобиля
Учёные обнаружили способность койотов делать щенячьи глазки
Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра
В России началась процедура банкротства дистрибьютера бренда Pandora
Какие осенние напитки помогут согреться и поддержать иммунитет
Важно знать: продукты, которые нельзя употреблять сразу после пробуждения
Консульство Испании обновило список обязательных документов для шенгенской визы

Почему ваши волосы преждевременно седеют

1:17
Моя семья » Красота и стиль

с Как показывает практика, появление седых волос до 30 лет часто связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов и витаминов, а также нарушениями в организме. Одной из главных причин является нехватка меди, необходимой для образования меланина, определяющего цвет волос. При дефиците меди могут проявляться такие симптомы, как хрупкость костей, частые простуды и ухудшение памяти.

Почему ваши волосы преждевременно седеют
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Кроме того, проблемы с щитовидной железой, такие как гипотиреоз или тиреотоксикоз, могут привести к раннему поседению. При гипотиреозе обмен веществ замедляется, что сказывается на пигментации волос. Также следует обратить внимание на уровень витамина D, особенно для жителей средней полосы, где его недостаток может быть значительным. Нехватка витамина D не только вызывает поседение, но и снижает общий тонус организма. Наконец, недостаток витамина B12 также может стать причиной седины, поскольку этот витамин отвечает за образование эритроцитов и доставку кислорода по организму. Поэтому при первых признаках ранней седины стоит обратиться к специалистам для диагностики и коррекции рациона.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Силовые структуры
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников Аудио 
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами

Город Угледар вернулся домой, в Россию. И это — главное событие прошедшего дня не только на Южнодонецком направлении, но и всей СВО.

Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
БПЛА Гербера. Угроза с неба, пришедшая на смену беспилотникам Герань Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие предметы в квартире могут негативно повлиять на самочувствие
Простая инструкция по удалению пятен с сидений автомобиля
Учёные обнаружили способность койотов делать щенячьи глазки
Шеф-повар рассказал, как приготовить аппетитное фондю на сливках с двумя видами сыра
В России началась процедура банкротства дистрибьютера бренда Pandora
Какие осенние напитки помогут согреться и поддержать иммунитет
Почему ваши волосы преждевременно седеют
Важно знать: продукты, которые нельзя употреблять сразу после пробуждения
Консульство Испании обновило список обязательных документов для шенгенской визы
Дизайнеры поделились 5 идеями для создания уюта в доме осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.