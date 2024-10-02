Почему ваши волосы преждевременно седеют

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с Как показывает практика, появление седых волос до 30 лет часто связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов и витаминов, а также нарушениями в организме. Одной из главных причин является нехватка меди, необходимой для образования меланина, определяющего цвет волос. При дефиците меди могут проявляться такие симптомы, как хрупкость костей, частые простуды и ухудшение памяти.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Кроме того, проблемы с щитовидной железой, такие как гипотиреоз или тиреотоксикоз, могут привести к раннему поседению. При гипотиреозе обмен веществ замедляется, что сказывается на пигментации волос. Также следует обратить внимание на уровень витамина D, особенно для жителей средней полосы, где его недостаток может быть значительным. Нехватка витамина D не только вызывает поседение, но и снижает общий тонус организма. Наконец, недостаток витамина B12 также может стать причиной седины, поскольку этот витамин отвечает за образование эритроцитов и доставку кислорода по организму. Поэтому при первых признаках ранней седины стоит обратиться к специалистам для диагностики и коррекции рациона.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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