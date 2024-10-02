Уход за кожей с пептидами: мифы и реальность

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пептиды становятся неотъемлемой частью современных рутин по уходу за кожей, привлекая внимание как женщин зрелого возраста, так и молоденьких девушек, стремящихся улучшить свою внешность. Это короткие цепочки аминокислот, которые являются строительными блоками белков кожи, таких как коллаген и эластин. Дерматолог Лиана Давыдова отмечает, что с возрастом уровень пептидов в организме снижается, что делает их применение особенно актуальным.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Пептиды обладают способностью взаимодействовать с клетками кожи, что помогает улучшить её качество и эластичность, замедляя процесс старения. Кроме того, они легко проникают в кожу, благодаря своему маленькому размеру. Косметические средства с пептидами, включая сыворотки и кремы, становятся всё более популярными и могут включаться в существующую рутину ухода без риска негативной реакции кожи.

Важно помнить, что не все пептидные формулы одинаково эффективны. Качество ингредиентов имеет значение, и не все бренды придерживаются научных рекомендаций. Пептиды хорошо сочетаются с такими веществами, как витамин С и гиалуроновая кислота, однако их не следует использовать с кислотами, такими как AHA и BHA, так как это может уменьшить их эффективность. В общем, пептиды могут стать отличным дополнением к вашему уходу за кожей, но требуют внимательного подхода.

Уточнения

Пепти́ды (др.-греч. πεπτός «питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−.



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