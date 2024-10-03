Путеводитель к сияющей коже: как правильно подобрать косметику для своего типа кожи

Каждая женщина мечтает о здоровой и красивой коже. Но путь к достижению этой цели лежит через правильный выбор косметики, которая подходит именно вашему типу кожи. Неправильно подобранные средства могут вместо пользы принести вред, вызывая раздражение, сухость, акне или другие проблемы.
Наталья Лукашева, дерматолог-косметолог, считает, что тип кожи — то, с чем человек рождается, его во многом предопределяет наследственность. Тип кожи также зависит от активности потовых и сальных желёз.
На первом этапе важно правильно определить свой тип кожи. Нормальная кожа — обладает здоровым цветом, без излишнего блеска или сухости, поры незаметны, кожа гладкая и эластичная. Сухая — часто стянута, шелушится, может быть чувствительной к внешним раздражителям. Жирная — склонна к появлению блеска, расширенным порам и акне. Комбинированная — жирная в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и сухая на щеках и в области вокруг глаз. Чувствительная — легко раздражается, краснеет и может быть склонна к аллергическим реакциям.
Второй этап — подобрать косметику, которая поможет в уходе за своим типом кожи.
Нормальная кожа. Увлажнение: достаточно легких кремов с увлажняющими компонентами, без излишнего жирного блеска. Очищение: мягкие гели или пенки для умывания, без агрессивных компонентов. Маски: можно использовать любые маски, подходящие вашему типу кожи.
Сухая кожа. Увлажнение: кремы с питательными маслами, например, аргановым, жожоба, кокосовым, а также с гиалуроновой кислотой. Очищение: молочко или крем для умывания, без спирта и сульфатов. Маски: питательные, увлажняющие маски.
Жирная кожа. Увлажнение: легкие гели или флюиды, без содержания масел. Очищение: пенки для умывания, гель для жирной кожи с салициловой кислотой. Маски: очищающие маски с глиной, маски с салициловой кислотой.
Комбинированная кожа. Увлажнение: используйте разные средства: легкий крем для Т-зоны и более питательный крем для сухой области. Очищение: пенка для умывания для жирной кожи в Т-зоне, молочко для сухой кожи на щеках. Маски: очищающие маски для Т-зоны, увлажняющие маски для щек.
Чувствительная кожа. Увлажнение: гипоаллергенные кремы без отдушек, с успокаивающими компонентами, например, ромашковым экстрактом. Очищение: мягкие гели для умывания без спирта, сульфатов и агрессивных компонентов. Маски: успокаивающие маски с алоэ вера, ромашковым экстрактом.
Перед применением проведите тест на аллергию — нанесите его на небольшую область кожи, например, запястье, и подождите 24 часа. А также избегайте продуктов с агрессивными компонентами, например, спиртом, сульфатами, парабенами, отдушками.
Найдите средства, которые подходят именно вашему типу кожи, и сияйте!
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