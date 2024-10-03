Путеводитель к сияющей коже: как правильно подобрать косметику для своего типа кожи

3:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая женщина мечтает о здоровой и красивой коже. Но путь к достижению этой цели лежит через правильный выбор косметики, которая подходит именно вашему типу кожи. Неправильно подобранные средства могут вместо пользы принести вред, вызывая раздражение, сухость, акне или другие проблемы.

Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM

Наталья Лукашева, дерматолог-косметолог, считает, что тип кожи — то, с чем человек рождается, его во многом предопределяет наследственность. Тип кожи также зависит от активности потовых и сальных желёз.

На первом этапе важно правильно определить свой тип кожи. Нормальная кожа — обладает здоровым цветом, без излишнего блеска или сухости, поры незаметны, кожа гладкая и эластичная. Сухая — часто стянута, шелушится, может быть чувствительной к внешним раздражителям. Жирная — склонна к появлению блеска, расширенным порам и акне. Комбинированная — жирная в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и сухая на щеках и в области вокруг глаз. Чувствительная — легко раздражается, краснеет и может быть склонна к аллергическим реакциям.

Второй этап — подобрать косметику, которая поможет в уходе за своим типом кожи.

Нормальная кожа. Увлажнение: достаточно легких кремов с увлажняющими компонентами, без излишнего жирного блеска. Очищение: мягкие гели или пенки для умывания, без агрессивных компонентов. Маски: можно использовать любые маски, подходящие вашему типу кожи.

Сухая кожа. Увлажнение: кремы с питательными маслами, например, аргановым, жожоба, кокосовым, а также с гиалуроновой кислотой. Очищение: молочко или крем для умывания, без спирта и сульфатов. Маски: питательные, увлажняющие маски.

Жирная кожа. Увлажнение: легкие гели или флюиды, без содержания масел. Очищение: пенки для умывания, гель для жирной кожи с салициловой кислотой. Маски: очищающие маски с глиной, маски с салициловой кислотой.

Комбинированная кожа. Увлажнение: используйте разные средства: легкий крем для Т-зоны и более питательный крем для сухой области. Очищение: пенка для умывания для жирной кожи в Т-зоне, молочко для сухой кожи на щеках. Маски: очищающие маски для Т-зоны, увлажняющие маски для щек.

Чувствительная кожа. Увлажнение: гипоаллергенные кремы без отдушек, с успокаивающими компонентами, например, ромашковым экстрактом. Очищение: мягкие гели для умывания без спирта, сульфатов и агрессивных компонентов. Маски: успокаивающие маски с алоэ вера, ромашковым экстрактом.

Перед применением проведите тест на аллергию — нанесите его на небольшую область кожи, например, запястье, и подождите 24 часа. А также избегайте продуктов с агрессивными компонентами, например, спиртом, сульфатами, парабенами, отдушками.

Найдите средства, которые подходят именно вашему типу кожи, и сияйте!

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

