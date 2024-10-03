Осенний макияж: как подчеркнуть свою красоту с помощью трендовых техник

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень 2024 года богата на модные эксперименты в макияже. В тренде — контрасты, смелые сочетания и акценты на индивидуальность. От дерзкого гламура до естественной красоты, каждый найдет свой стиль, чтобы выразить себя.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Темный мед. Секрет популярности этого макияжа прост: он идеально подходит для осенней атмосферы, подходит к любому оттенку кожи и смотрится одновременно изысканно и эффектно. Девушки по всему миру, вдохновленные вирусными роликами, скупают помаду Clinique Black Honey, которая придает губам полупрозрачный ягодный оттенок.

Гранж-глаза. Гранж-эстетика, покорившая нас зимой, возвращается с новой силой после летнего перерыва. Ностальгический макияж в стиле 90-х, окутанный мистикой, вновь в тренде. Дымчатые глаза, словно созданные кистью художника, - ключевой элемент этого образа. Палетки с угольными, сливовыми и болотными оттенками помогут вам воплотить этот размазанный мейкап.

Монохромный макияж. Единый цвет — ключ к стильному образу: для создания модного бьюти-образа вам потребуется всего один многофункциональный стик, который можно использовать для губ, щек и глаз. Такой подход не только удобен, но и гарантирует гармоничный образ. Единый цвет подчеркивает естественную красоту и создает ощущение целостности.

Серо-зеленый макияж. Попробуйте естественные и спокойные цвета для макияжа глаз, например, дымчато-серый, оливковый или изумрудный. Эти оттенки прекрасно сочетаются, создавая гармоничный образ. Для простого, но эффектного макияжа, попробуйте объединить серебристый карандаш для глаз с зеленой тушью.

Красные губы. Приготовьтесь к ярким акцентам на губах, используя как глубокие бордовые, так и соблазнительные малиновые оттенки. Не бойтесь носить их как днем, так и вечером.

Используйте эти тенденции как отправную точку для создания своего собственного уникального образа. Не бойтесь экспериментировать и самовыражаться.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

