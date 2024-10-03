Осень должна быть яркой: пять самых эффектных цветовых сочетаний осеннего гардероба

С наступлением холодов не обязательно ограничиваться только чёрно-серыми оттенками в одежде. Осень и зима — отличное время для экспериментов с яркими цветами и интересными сочетаниями.
Вот несколько стильных и актуальных вариантов, которые помогут обновить ваш гардероб и выглядеть модно:
Кроме того, осенью и зимой особенно эффектно смотрятся монохромные образы, когда все вещи подобраны в одном цвете. Не забудьте также поиграть с фактурами: пальто из гладкого кашемира, свитер из крупной вязки, брюки из экокожи и ботинки из замши.
Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.
Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.
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