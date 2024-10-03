Осень должна быть яркой: пять самых эффектных цветовых сочетаний осеннего гардероба

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением холодов не обязательно ограничиваться только чёрно-серыми оттенками в одежде. Осень и зима — отличное время для экспериментов с яркими цветами и интересными сочетаниями.

Фото: flickr.com by Alexander Annenkov, CC BY 2.0

Вот несколько стильных и актуальных вариантов, которые помогут обновить ваш гардероб и выглядеть модно:

Синий и коричневый: подберите разные оттенки этих цветов, например, голубой и бежевый или тёмно-синий и шоколадный. Это сочетание будет актуальным и стильным в этом сезоне. Хаки и бордо: выберите приглушённые оттенки этих цветов для создания сдержанного и интересного образа. Такое сочетание будет модным и актуальным ещё долгое время. Зелёный и синий: используйте приглушённые оттенки обоих цветов, например, припылённый зелёный и синий с добавлением серой краски. Это необычное сочетание будет выглядеть стильно и гармонично. Горчичный и бежевый: классическое осеннее сочетание, которое позволит вам выделиться на фоне опавших листьев. Альтернативой может быть жёлтый и коричневый. Фиолетовый и оранжевый: экспериментируйте с насыщенностью цветов, чтобы создать контрастные или гармоничные образы. Чем ярче цвета, тем контрастнее будет смотреться комплект.

Кроме того, осенью и зимой особенно эффектно смотрятся монохромные образы, когда все вещи подобраны в одном цвете. Не забудьте также поиграть с фактурами: пальто из гладкого кашемира, свитер из крупной вязки, брюки из экокожи и ботинки из замши.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.



Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.



Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.



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