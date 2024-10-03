Стилист Шумилина посоветовала внедрить в свой осенний гардероб-2024 пончо из 70-х

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом сезоне одним из главных трендов стали пончо — уютные и комфортные накидки без рукавов. Они напоминают об индейских племенах Южной Америки и историческом костюме. Об этом рассказала старший редактор моды интернет-магазина Lamoda, стилист Ирина Шумилина.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

"В этом сезоне главным конкурентом тренча может стать пончо — уютные и комфортные накидки без рукавов. Такая вещь вряд ли приживется в каждом гардеробе в силу своей непрактичности, но зато в ней есть и отсылки к индейским племенам в Южной Америке, и к историческому костюму", — рассказала эксперт.

Сочетайте пончо с расклешёнными джинсами, свободными брюками или платьями миди. Также обратите внимание на макси-юбку с казаками. Наденьте любимую юбку, рубашку и жакет — это переосмысление классического жанра и интересная версия семидесятых, советует Газета. Ru, ссылаясь на стилиста.

Ещё один тренд — рубашка с водолазкой под пиджак. Комбинируйте трикотажные жилеты с юбками миди и макси длины или носите их поверх лёгкого платья. Костюмы с юбкой тоже актуальны — выбирайте модели чуть ниже колена или плиссированные варианты. Дополняйте костюмы меховым воротником, водолазкой, ободком и обувью на устойчивом каблуке.

Если вам нравятся брючные костюмы, присмотритесь к тёмно-шоколадным вариантам. Вещи с цветочным принтом тоже в тренде — выбирайте крупные однотонные лепестки.

Уточнения

Пончо (исп. poncho, заимствование из арауканского языка, кечуа или мапудунгун) — латиноамериканская традиционная верхняя одежда в форме большого прямоугольного или квадратного куска ткани с отверстием для головы посередине.



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