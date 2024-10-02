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Натуральные масла: секреты для идеальной кожи

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Натуральные масла уже давно завоевали популярность благодаря своим лечебным свойствам и способности обеспечивать глубокое увлажнение кожи. Косметолог Арина Дурова делится секретами их применения для достижения гармонии тела и души. Одним из самых известных способов использования масел является ароматерапия, которая помогает снять стресс и расслабиться. Эфирные масла, такие как лаванда и иланг-иланг, можно использовать в аромалампе или добавлять в ванну для создания умиротворяющей атмосферы.

Натуральные масла: секреты для идеальной кожи
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Массаж с использованием натуральных масел, таких как кокосовое или миндальное, также способствует снятию напряжения и мышечного дискомфорта. Для улучшения эффекта рекомендуется добавлять эфирные масла, например, лаванды или эвкалипта. В медитации эфирные масла, такие как сандал и шалфей, помогают сосредоточиться и углубить состояние внутренней гармонии.

Кроме того, натуральные масла отлично увлажняют и питают кожу, благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов, что делает её мягкой и эластичной. Они могут быть использованы как самостоятельное средство или в сочетании с другими косметическими продуктами. Масла чайного дерева, лаванды и ромашки обладают противовоспалительными свойствами и эффективно борются с акне и раздражениями. Используя эти простые рекомендации, можно значительно улучшить состояние кожи и общее самочувствие.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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