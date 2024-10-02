Лопнувшие капилляры: как справиться с покраснением

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Покраснение на лице из-за лопнувших сосудов может стать серьезной проблемой, вызывая психологический дискомфорт и снижая уверенность в себе. Косметолог Светлана Галкина выделяет несколько причин, почему капилляры могут повреждаться. Основной фактор — воздействие ультрафиолетовых лучей. Многие игнорируют защиту кожи от солнца, что приводит к разрушению коллагена и снижению упругости, особенно у светлой и чувствительной кожи. Также к лопнувшим сосудам могут привести агрессивные косметические процедуры, такие как пилинги или неправильно проведенная мезотерапия.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Чтобы бороться с этой проблемой, важно помнить, что уже появившаяся сосудистая сеточка не поддается воздействию обычных кремов. Самым эффективным решением является лазерное удаление. Тем не менее, профилактика остается важной. Использование санскринов с SPF 25-50 круглый год может существенно снизить риск повреждения сосудов. Косметолог также советует избегать высоких температур, таких как сауны, и предостерегает от термо-процедур. Альтернативным вариантом лечения является IPL-терапия, которая помогает улучшить состояние кожи, стимулируя выработку коллагена и выравнивая цвет лица.

Уточнения

Капилля́р (от лат. capillaris — волосяной) является самым тонким сосудом в организме человека и других животных.



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