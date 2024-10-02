Почему мы выглядим старше: три главные причины

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из нас хотят выглядеть моложе своего возраста, однако часто мы сами способствуем тому, что окружающие считают нас старше. Врач-дерматолог проанализировал распространенные привычки, которые могут приводить к преждевременному старению.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Одной из основных причин является отсутствие средств с SPF в повседневном уходе. Хотя многие игнорируют защиту от ультрафиолетовых лучей зимой, важно помнить, что они оказывают негативное влияние на кожу в любое время года. Постепенно она становится менее упругой, и появляются морщины. Кроме того, физическая активность играет ключевую роль в поддержании привлекательности. Если регулярные тренировки не для вас, постарайтесь увеличить уровень активности в повседневной жизни, например, гуляя пешком вместо того, чтобы пользоваться автомобилем.

Еще одной проблемой является чрезмерное потребление сахара, который, помимо вреда для здоровья, разрушает коллаген в коже. Это приводит к потере упругости и преждевременному старению. Чтобы предотвратить это, стоит контролировать уровень сахара в рационе и выбирать более здоровые альтернативы. Важно помнить, что здоровье кожи во многом зависит от образа жизни и привычек.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.