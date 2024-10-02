Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая геологическая эпоха: ученые назвали точное время начала антропоцена
Рептилию из Атлантического океана обнаружили на Соловках
Не слушайте синоптиков: автоэксперт рассказал, когда точно пора менять шины на зимние
Жители посёлка Ложок в Новосибирской области борются за воду
Натуральные масла: секреты для идеальной кожи
Почему нельзя есть вяленую рыбу без термической обработки
Подготовка георгинов к зиме: секреты успешного хранения
Мельникова считает, что многие российские гимнасты могут быть вынуждены уйти из спорта
Учёные выяснили, что путешествия снижают риск преждевременного старения

Почему мы выглядим старше: три главные причины

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас хотят выглядеть моложе своего возраста, однако часто мы сами способствуем тому, что окружающие считают нас старше. Врач-дерматолог проанализировал распространенные привычки, которые могут приводить к преждевременному старению.

Почему мы выглядим старше: три главные причины
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Одной из основных причин является отсутствие средств с SPF в повседневном уходе. Хотя многие игнорируют защиту от ультрафиолетовых лучей зимой, важно помнить, что они оказывают негативное влияние на кожу в любое время года. Постепенно она становится менее упругой, и появляются морщины. Кроме того, физическая активность играет ключевую роль в поддержании привлекательности. Если регулярные тренировки не для вас, постарайтесь увеличить уровень активности в повседневной жизни, например, гуляя пешком вместо того, чтобы пользоваться автомобилем.

Еще одной проблемой является чрезмерное потребление сахара, который, помимо вреда для здоровья, разрушает коллаген в коже. Это приводит к потере упругости и преждевременному старению. Чтобы предотвратить это, стоит контролировать уровень сахара в рационе и выбирать более здоровые альтернативы. Важно помнить, что здоровье кожи во многом зависит от образа жизни и привычек.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Садоводство, цветоводство
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год Аудио 
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий
Учёные выяснили, что путешествия снижают риск преждевременного старения
Если гроза застала в пути: 6 критически важных советов для водителей
Три сотни новых изображений на плато Наска заставили призадуматься
В Варшаве арестованы граждане Украины и Таджикистана за стрельбу на рынке
Киевские власти опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке затмит Украину
Украина начала рассылать повестки по почте
Врач Гинзбург объяснил, откуда берётся желание съесть вредные вкусности
Певица Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым супругом
Врач назвал условие безопасного употребления сырых яиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.