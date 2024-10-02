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Фолиевая кислота: секрет густых и здоровых волос

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Женщины, которые пережили беременность, часто вспоминают о великолепной шевелюре, отрастившейся за это время. Связано это с повышением уровня фолиевой кислоты, витамина B9, который играет важную роль в здоровье волос. Эта кислота способствует увеличению объема, блеска и роста волос, а также предотвращает их седину и истончение. Хотя на первый взгляд решение проблемы заключается в приеме добавок с фолиевой кислотой, мнения экспертов по этому поводу разнятся.

Фолиевая кислота: секрет густых и здоровых волос
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Фолиевая кислота необходима для производства красных кровяных телец и роста новых клеток, включая волосы. Однако для достижения наилучших результатов необходимо получать её в достаточном количестве из рациона, который включает темные листовые овощи и бобовые. Рекомендуемая доза составляет около 400 микрограммов в день, но перед началом приема добавок стоит проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

Кроме того, стресс может негативно влиять на уровень фолиевой кислоты в организме и состояние волос. Чтобы поддерживать здоровье шевелюры, важно снизить уровень стресса, избегать вредных привычек и регулярно заниматься физической активностью. Соблюдая эти рекомендации, можно улучшить состояние волос и вернуть им здоровье и блеск.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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