Как сохранить молодость кожи: советы дерматолога

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Борьба с возрастными изменениями на коже часто начинается слишком поздно, когда признаки старения становятся очевидными. Врач-дерматолог Кристина Викторова делится простыми, но эффективными привычками, которые помогут замедлить этот процесс и сократят необходимость частых визитов к косметологу. Одним из ключевых моментов является использование косметики с SPF-фактором. Защита от ультрафиолета важна не только летом, но и зимой, поскольку солнечные лучи могут вызывать пигментацию и преждевременное старение кожи.

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Кристина также подчеркивает важность поддержания уровня витаминов, особенно витамина D, который необходим для упругости и здоровья кожи. Она рекомендует регулярные проверки и корректировку рациона. Употребление щелочной диеты с большим количеством овощей и фруктов поможет улучшить внешний вид. Кроме того, контроль над потреблением алкоголя играет важную роль: избыточное употребление может привести к отекам и обезвоживанию кожи, что заметно сказывается на молодости. Важно помнить, что регулярные и здоровые привычки способны существенно повлиять на внешний вид и общее состояние кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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