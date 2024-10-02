Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Леонков: Израиль может ответить Ирану применением ракет земля-воздух
FIS оценил возможность участия в Олимпиаде только для двоих лыжников из России
В Армении задумались о тщательном анализе при выходе из ОДКБ
Активный отдых после школы улучшает успеваемость
Пилот заснял иранские ракеты в небе
Спойлеры и обвесы: когда изменения в конструкции могут обернуться проблемами
Зима близко: подготовьте свои растения к холодам
У жителя Прикамья обнаружен целый арсенал оружия
Крылья импортозамещения: SSJ New на финишной прямой испытаний

Как сохранить молодость кожи: советы дерматолога

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Борьба с возрастными изменениями на коже часто начинается слишком поздно, когда признаки старения становятся очевидными. Врач-дерматолог Кристина Викторова делится простыми, но эффективными привычками, которые помогут замедлить этот процесс и сократят необходимость частых визитов к косметологу. Одним из ключевых моментов является использование косметики с SPF-фактором. Защита от ультрафиолета важна не только летом, но и зимой, поскольку солнечные лучи могут вызывать пигментацию и преждевременное старение кожи.

Как сохранить молодость кожи: советы дерматолога
Фото: Freepik is licensed under Free license

Кристина также подчеркивает важность поддержания уровня витаминов, особенно витамина D, который необходим для упругости и здоровья кожи. Она рекомендует регулярные проверки и корректировку рациона. Употребление щелочной диеты с большим количеством овощей и фруктов поможет улучшить внешний вид. Кроме того, контроль над потреблением алкоголя играет важную роль: избыточное употребление может привести к отекам и обезвоживанию кожи, что заметно сказывается на молодости. Важно помнить, что регулярные и здоровые привычки способны существенно повлиять на внешний вид и общее состояние кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Садоводство, цветоводство
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
AMX-10RC. Колесный гибрид для Зеленского, сочетающий мобильность и бесполезность Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Пилот заснял иранские ракеты в небе
Как сохранить молодость кожи: советы дерматолога
Спойлеры и обвесы: когда изменения в конструкции могут обернуться проблемами
Зима близко: подготовьте свои растения к холодам
У жителя Прикамья обнаружен целый арсенал оружия
Крылья импортозамещения: SSJ New на финишной прямой испытаний
Политолог о последствиях звонка Шольца Путину
Карьерный консультант рассказал, на какой работе платят 900 тысяч рублей в месяц
Это про реальную жизнь: инвестор назвал четыре причины, почему подростку нужно подрабатывать
Долго не живут: названы марки автомобилей с худшей устойчивостью к коррозии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.