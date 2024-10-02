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Пластическая хирургия: когда и какие процедуры стоит делать

1:33
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Пластические операции могут значительно улучшить внешность и уверенность в себе, однако не все вмешательства подходят молодым пациентам. Пластический хирург Вячеслав Балкизов предупреждает, что некоторые процедуры, направленные на омоложение, могут добавить несколько лет, особенно если вам еще нет 30. Хирург подчеркивает, что пластическая хирургия доступна с 18 лет, но молодым людям не следует спешить с операциями, особенно с открытым лифтингом, который лучше откладывать до 35-38 лет.

Пластическая хирургия: когда и какие процедуры стоит делать
Фото: Freepik by freepik, PDM

Некоторые процедуры, такие как блефаропластика, могут быть необходимы и в молодом возрасте, так как изменения в области век могут быть наследственными. Вячеслав акцентирует внимание на том, что многие молодые девушки, увлеченные рекламой, обращаются к лифтингу лица, в то время как косметологические процедуры могут эффективно решить их проблемы. Он считает, что вмешательства не остановят старение, и часто пациенты, стремящиеся вернуть молодость, не достигают желаемого результата после операций, если они выполнялись в юном возрасте.

По мнению врача, важно, чтобы каждая операция была целесообразной и соответствовала возрасту. Для коррекции пропорций лица можно обращаться к пластическому хирургу в любом возрасте, но борьбу с возрастными изменениями лучше отложить до более зрелого возраста для достижения впечатляющих результатов.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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