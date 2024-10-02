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Уменьшаем секущиеся кончики и пушистость: маска для волос с кокосовым маслом

1:03
Моя семья » Красота и стиль

Маска для волос с кокосовым маслом отлично подходит для сухих волос, потому что коричневый сахар действует как естественное отшелушивающее средство, которое удаляет омертвевшие клетки кожи головы.

Уменьшаем секущиеся кончики и пушистость: маска для волос с кокосовым маслом
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

С другой стороны, оливковое масло действует как естественный увлажнитель для сухих волос, что позволяет удерживать влагу в них, тем самым предотвращая их высыхание. Кокосовое масло обеспечивает дополнительное увлажнение сухих волос.

Что вам понадобится

  • одна столовая ложка кокосового масла;
  • одна столовая ложка оливкового масла;
  • две столовые ложки коричневого сахара;
  • чистая миска.

Этапы приготовления

  1. Смешайте все ингредиенты в миске, чтобы получилась пастообразная консистенция.
  2. Нанесите готовую маску на волосы и оставьте примерно на 15-20 минут.
    Смойте мягким шампунем и кондиционером.

Делая это 2-3 раза в неделю, вы уменьшите пушистость и секущиеся кончики.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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