Уменьшаем секущиеся кончики и пушистость: маска для волос с кокосовым маслом

Маска для волос с кокосовым маслом отлично подходит для сухих волос, потому что коричневый сахар действует как естественное отшелушивающее средство, которое удаляет омертвевшие клетки кожи головы.
С другой стороны, оливковое масло действует как естественный увлажнитель для сухих волос, что позволяет удерживать влагу в них, тем самым предотвращая их высыхание. Кокосовое масло обеспечивает дополнительное увлажнение сухих волос.
Делая это 2-3 раза в неделю, вы уменьшите пушистость и секущиеся кончики.
Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.
Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.