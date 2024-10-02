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Стойкий аромат будет обеспечен: куда лучше распылять духи

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Под ушами

Область вокруг ушей является наиболее подходящей и наиболее рекомендуемой частью вашего тела для распыления духов. Делать это нужно сразу после душа.

Стойкий аромат будет обеспечен: куда лучше распылять духи
Фото: flickr.com by markhillary, CC BY 2.0

На обоих запястьях

Когда вы наносите духи на запястья, убедитесь, что вы не трете их друг о друга или о какие-либо другие участки кожи. Растирание обоих запястий уменьшит густоту аромата. Кроме того, перед нанесением убедитесь, что ваша кожа хорошо увлажнена. Духи хорошо фиксируются на увлажненной коже. Не втирайте, а наносите на кожу похлопывающими движениями.

Распылите на щетку для волос

Распылять духи непосредственно на волосы не нужно. Духи содержат спирт и многие другие химические вещества, которые могут не подойти для ваших волос. Однако, если вы хотите, чтобы ваши волосы пахли великолепно, правильный способ — через расческу.

За коленями

Духи реагируют на теплые участки тела. За коленями может быть еще одна хорошая зона, если вы носите короткое платье или шорты.

Внутренняя сторона локтей

Еще одна теплая область тела — это внутренняя сторона локтей. Вы можете втереть немного вазелина перед тем, как распылить духи, что поможет им держаться дольше.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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