Стойкий аромат будет обеспечен: куда лучше распылять духи

Область вокруг ушей является наиболее подходящей и наиболее рекомендуемой частью вашего тела для распыления духов. Делать это нужно сразу после душа.
Когда вы наносите духи на запястья, убедитесь, что вы не трете их друг о друга или о какие-либо другие участки кожи. Растирание обоих запястий уменьшит густоту аромата. Кроме того, перед нанесением убедитесь, что ваша кожа хорошо увлажнена. Духи хорошо фиксируются на увлажненной коже. Не втирайте, а наносите на кожу похлопывающими движениями.
Распылять духи непосредственно на волосы не нужно. Духи содержат спирт и многие другие химические вещества, которые могут не подойти для ваших волос. Однако, если вы хотите, чтобы ваши волосы пахли великолепно, правильный способ — через расческу.
Духи реагируют на теплые участки тела. За коленями может быть еще одна хорошая зона, если вы носите короткое платье или шорты.
Еще одна теплая область тела — это внутренняя сторона локтей. Вы можете втереть немного вазелина перед тем, как распылить духи, что поможет им держаться дольше.
Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.