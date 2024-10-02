Советует стилист: пять лучших моделей верхней одежды для женщин возраста 40+

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом стиль и комфорт становятся ключевыми аспектами в выборе верхней одежды. Женщины старше 40 лет стремятся выглядеть элегантно, но при этом не забывать о практичности. В этой статье представлены пять моделей верхней одежды, которые идеально подходят для этого возраста, учитывая актуальные тренды и потребности.

Фото: flickr.com by zeesenboot, CC BY 2.0

Практикующий стилист-имиджмейкер, автор статей о моде, выпускница ReStyle Studio & ReStyleNew Ирэн Ляпун в разговоре с Mary Claire рассказала о том, что может стать основой модного гардероба на осень-зиму для женщин возраста 40+.

Пуховик. Выбирайте короткие и длинные объёмные модели базовых оттенков, которые легко сочетаются с другой одеждой и аксессуарами.

Выбирайте короткие и длинные объёмные модели базовых оттенков, которые легко сочетаются с другой одеждой и аксессуарами. Стёганое пальто или куртка . Отличный демисезонный вариант, подходящий для разных стилей одежды.

. Отличный демисезонный вариант, подходящий для разных стилей одежды. Шуба . Выбирайте модели приглушённых тонов, сочетающиеся с вещами из кожи или денима.

. Выбирайте модели приглушённых тонов, сочетающиеся с вещами из кожи или денима. Дублёнка . Рассматривайте короткие и длинные варианты дублёнок, особенно с контрастным внутренним мехом.

. Рассматривайте короткие и длинные варианты дублёнок, особенно с контрастным внутренним мехом. Шерстяное пальто. Выбирайте модели свободного кроя, подходящие для разных стилей одежды и сочетающиеся с тёплыми слоями одежды.

При выборе верхней одежды учитывайте свой комфорт и индивидуальные предпочтения. Каждая из представленных моделей подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность, обеспечивая удобство в повседневной жизни.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.



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