Волшебный ингредиент для волос: почему стоит делать маски с кокосовым маслом

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кокосовое масло является самым популярным маслом среди всех остальных. Это наиболее предпочтительное масло для волос, и использование кокосовой маски может обеспечить вам следующие преимущества:

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM

Делает волосы длиннее, гуще и здоровее. Это масло содержит несколько жирных кислот и витаминов, которые проникают глубоко в кутикулу волоса, тем самым регулируя выработку кожного сала и предотвращая ломкость и выпадение волос. Вы также можете использовать кокосовую маску для волос в качестве средства перед шампунем, чтобы предотвратить пушение волос. Исследования показали, что периодическое использование масок для волос с кокосовым маслом может предотвратить вред, наносимый ультрафиолетовыми лучами. Оно имеет SPF-фактор 8, что может быть весьма полезно. Нанесение кокосовой маски для волос может предотвратить появление перхоти, поскольку она обладает антибактериальными свойствами, которые подавляют рост грибка на коже головы, тем самым сохраняя ее чистой и здоровой.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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