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Просто и эффективно: яичные маски для жирной кожи головы и сухих волос

1:00
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Яичная маска для жирной кожи головы

Вы можете приготовить эту маску всего из трех распространенных ингредиентов — яичного белка, соли и лимонного сока. Один яичный белок нужно взбить со щепоткой соли и одним лимонным соком. Хорошо перемешайте маску и нанесите ее на волосы. Оставьте на 30 минут, а затем смойте теплой водой. Рекомендуется мыть голову шампунем и кондиционировать волосы после использования этой маски для волос с яйцами.

Просто и эффективно: яичные маски для жирной кожи головы и сухих волос
Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Маска для сухих волос

Банан и яйцо при совместном использовании на сухих типах волос является отличным увлажняющим обертыванием для волос. Банан богат калием и витамином В.

Соедините 1 яйцо и 1 банан вместе. Взбейте их вместе. Должна получиться однородная паста. Нанесите эту пасту на волосы и наслаждайтесь гладкими, увлажненными волосами.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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