Кроличьи морщины: почему они появляются, и как с ними бороться

Морщинки, известные как кроличьи, появляются сбоку от носа и становятся заметнее с возрастом, придавая лицу усталый вид. Врач-косметолог Кристина Петрова объясняет, что основная причина их возникновения — активная мимика. Поэтому важно контролировать свои мимические выражения, чтобы избежать задержки мышц в одном положении. Также полезно включить расслабляющие упражнения для лица в повседневный уход.
Кроме того, Кристина подчеркивает важность увлажнения кожи, поскольку обезвоженная кожа чаще подвержена появлению морщин. Поддержание водного баланса — это ключ к сохранению упругости кожи. Внимание к тому, как вы едите, тоже имеет значение: если вы предпочитаете жевать с одной стороны, это может способствовать образованию складок.
Наконец, использование солнцезащитных средств, даже в холодное время года, поможет защитить кожу от преждевременного старения. Таким образом, комбинация контроля мимики, увлажнения, равномерного распределения нагрузки на мышцы лица и защиты от солнца может помочь предотвратить появление кроличьих морщин.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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