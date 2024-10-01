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Кроличьи морщины: почему они появляются, и как с ними бороться

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Морщинки, известные как кроличьи, появляются сбоку от носа и становятся заметнее с возрастом, придавая лицу усталый вид. Врач-косметолог Кристина Петрова объясняет, что основная причина их возникновения — активная мимика. Поэтому важно контролировать свои мимические выражения, чтобы избежать задержки мышц в одном положении. Также полезно включить расслабляющие упражнения для лица в повседневный уход.

Кроличьи морщины: почему они появляются, и как с ними бороться
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Кроме того, Кристина подчеркивает важность увлажнения кожи, поскольку обезвоженная кожа чаще подвержена появлению морщин. Поддержание водного баланса — это ключ к сохранению упругости кожи. Внимание к тому, как вы едите, тоже имеет значение: если вы предпочитаете жевать с одной стороны, это может способствовать образованию складок.

Наконец, использование солнцезащитных средств, даже в холодное время года, поможет защитить кожу от преждевременного старения. Таким образом, комбинация контроля мимики, увлажнения, равномерного распределения нагрузки на мышцы лица и защиты от солнца может помочь предотвратить появление кроличьих морщин.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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