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Избегаем морщин: правила ухода за кожей шеи

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Преждевременное старение кожи, особенно в области шеи, связано с несколькими факторами, такими как воздействие ультрафиолета, недостаток влаги, возраст и внешние факторы. Врач-косметолог Виктория Ощепкова делится советами по замедлению появления морщин на шее. Она акцентирует внимание на важности защиты нежной кожи от солнца, рекомендую использовать SPF-крем, который предотвратит образование морщин и защитит от ультрафиолета.

Избегаем морщин: правила ухода за кожей шеи
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Также особое внимание стоит уделить увлажнению кожи, так как обезвоживание является основным фактором появления морщинок. Регулярное использование кремов для лица и шеи, а также сбалансированное питание с антиоксидантами и микроэлементами, помогут сохранить здоровье кожи. Ощепкова советует отказаться от курения, поскольку оно ухудшает эластичность кожи и способствует образованию морщин.

Упражнения для шеи, такие как повороты и наклоны, могут стать отличным помощником в борьбе за красоту. Массаж также стимулирует выработку коллагена и улучшает эластичность кожи. Наконец, следует избегать тугих шарфов и украшений, так как лишнее натяжение может способствовать образованию новых морщин. Следуя этим рекомендациям, можно надолго сохранить кожу шеи красивой и упругой.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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