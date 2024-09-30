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Как сохранить мягкость кожи рук зимой: советы эксперта

1:11
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Зимой наша кожа, особенно на руках, нуждается в особом уходе из-за воздействия холодного воздуха и резких перепадов температур. Врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановска подчеркивает важность защиты кожи рук от внешних факторов. Прежде всего, стоит носить защитные перчатки не только на улице, но и во время домашних дел, чтобы избежать раздражения. Также рекомендуется избегать горячей воды, так как она вымывает естественные масла, способствуя сухости.

Как сохранить мягкость кожи рук зимой: советы эксперта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основой ухода в зимний период является регулярное использование увлажняющего крема с натуральными ингредиентами, такими как масло ши или кокосовое, которые помогают удерживать влагу. Дополнительно, питательные маски на основе оливкового масла, меда или алоэ вера могут улучшить состояние кожи. Важно также следить за питанием и пить достаточное количество воды, включая в рацион витамины Е, С, D и А, которые способствуют восстановлению кожи. Эти меры помогут сохранить кожу рук мягкой и здоровой в холодное время года.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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