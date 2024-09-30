Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посольство РФ обвиняет Лондон в сокрытии Скрипалей от общественности
Западные союзники склоняют Киев к территориальным уступкам
2024 стал годом массового дезертирства в рядах ВСУ
Власти Узбекистана опровергают сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке
Telegram усилит борьбу с незаконным контентом в Южной Корее
WSJ: республиканцы намерены вернуть Сенат под свой контроль
Россия требует разъяснений по делу Скрипалей и Стерджес
ООН подсчитал урон, нанесенный по сектору Газа
Бубен и кирка: названы вещи, которые туристы забывают в аэропортах

Как не растолстеть осенью: секреты активности в холодное время года

1:02
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением холодного времени года многие сталкиваются с трудностями в поддержании физической активности. Промозглая осень и зима часто вызывают желание остаться дома, и как следствие, нежелательные изменения в фигуре. Чтобы избежать набора лишнего веса, важно продолжать тренировки и активность, несмотря на погодные условия. Специалисты рекомендуют заниматься фитнесом дома, где можно выбрать подходящие онлайн-уроки — от танцев до йоги.

Как не растолстеть осенью: секреты активности в холодное время года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Создание графика занятий поможет не пропускать тренировки, а регулярное взвешивание будет поддерживать мотивацию. Используйте систему маленьких шагов, чтобы не перегружать себя и сохранять активность даже в самые сложные дни. Также стоит приобрести доступный спортивный инвентарь, такой как резинки и гантели, чтобы сделать тренировки более эффективными и мотивирующими. Эти простые советы помогут сохранить форму и здоровье в осенне-зимний период.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Авто
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина Аудио 
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Абхазия и Южная Осетия выдвинули Грузии требования о начале диалога по воссоединению Любовь Степушова SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США
Дрожжевое тесто как у бабушки: секреты мягкости и вкуса
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Последние материалы
Telegram усилит борьбу с незаконным контентом в Южной Корее
WSJ: республиканцы намерены вернуть Сенат под свой контроль
Россия требует разъяснений по делу Скрипалей и Стерджес
ООН подсчитал урон, нанесенный по сектору Газа
Бубен и кирка: названы вещи, которые туристы забывают в аэропортах
Кобальт и литий становятся "новой нефтью" с подачи китайских компаний
Эксперт: нужно обращаться к ортодонту, если ребёнок спит с открытым ртом или закусывает язык
Минобороны РФ уничтожило эшелон ВСУ с боеприпасами
Генштаб: призывники получат возможность обжаловать решения комиссий до суда через "Госуслуги"
Пластическая хирургия осенью: плюсы и рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.