Как понять, какой оттенок блонда — тёплый или холодный — вам нужен?

3:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Окрашивание в светлые тона — одна из самых популярных услуг в салонах красоты. Этот цвет никогда не выходит из моды и при правильном выборе оттенка может сделать вас объектом восхищённых взглядов. В чём же разница между тёплым и холодным оттенками блонда? Об этом в разговоре с Mary Claire рассказал колорист и имиджмейкер с 20-летним опытом Артём Древельман, основатель студии красоты DREVELMΛN Concept и автор техники "from Black to White".

Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

Выбор оттенка

При смене имиджа важно грамотно подобрать оттенок блонда, чтобы не навредить своему имиджу. Считается, что выбор оттенка зависит от цвета кожи и глаз. Однако корректнее задать другой вопрос: хотите ли вы полностью изменить образ или просто добавить яркости? Часто речь идёт именно о втором варианте, и тёплый блонд станет идеальным решением.

Тёплый и лёгкий блонд

Вопреки всеобщему мнению, тёплый блонд не является жёлтым или рыжим. Его можно трансформировать в жемчужные оттенки, что сделает цвет более дорогим и роскошным. Тёплые оттенки блонда отлично подходят обладательницам зелёных и голубых глаз. Бежевые, золотистые и пшеничные оттенки блонда добавят лёгкости образу. Девушкам с карими глазами стоит обратить внимание на персиковый блонд. Завершающим штрихом при создании образа с тёплым блондом может стать бронзер, который превратит вас с блондинку с Лагурного берега.

Ещё одним преимуществом тёплого блонда является простота ухода. Отросшие корни не так заметны, и цвет уходит мягко и постепенно.

Холодный и яркий блонд

Холодные оттенки блонда выбираются реже из-за мнения о том, что они добавляют возраста. На самом деле, только пепельные, серые и серебристые оттенки могут визуально прибавить годы. Холодный блонд не подходит людям с проблемной или зрелой кожей и обладательницам карих глаз. Такое сочетание обычно негативно сказывается на образе.

Если говорить об окрашивании, то холодный блонд предполагает кардинальное изменение образа. Он идеален для тех, кто хочет сделать свой образ более сложным. Отлично подходит обладательницам baby face.

Жемчужный оттенок блонда делает образ строгим и одновременно вызывающим, показывая, что вы знаете, чего хотите. Невозможно оставить без внимания яркое сочетание — холодный блонд, яркий макияж, кружева и однотонная одежда любых оттенков. Особенно такое окрашивание идёт длинноволосым девушкам.

При выборе холодного оттенка блонда стоит отдавать предпочтение сложным и многогранным цветам, например, с сиреневым или голубоватым подтоном. Иначе образ не будет выглядеть дорого и эффектно.

Советы профессионалов

С профессиональной точки зрения, тотальное окрашивание в блонд — одно из самых опасных. Дело не столько в воздействии краски на волосы, сколько в конечном результате. Поэтому к выбору оттенка блонда следует подходить серьёзно и обратиться к опытному колористу.

Второе важное правило для тех, кто планирует или уже стал блондинкой — не менять парикмахера, который сделал успешное окрашивание. Он в курсе особенностей ваших волос и рецептуры вашей краски. Посещение другого мастера может свести на нет весь достигнутый ранее результат.

Не забывайте заботиться о своих волосах с помощью специального ухода. Забудьте о средствах для укладки на спиртовой основе и приобретите специализированную восстанавливающую косметику без масел.

Уточнения

Цвет волос определяется содержанием в них двух пигментов — эумеланина и феомеланина.



Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.