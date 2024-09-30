Гладкое и сияющее лицо: рецепты кубиков льда для кожи

Что вам понадобится:
Что вам понадобится:
Экстракт лимона обладает целебными свойствами и может придать коже более чистый цвет лица, уменьшая шрамы от угревой сыпи.
Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.