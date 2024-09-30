Гладкое и сияющее лицо: рецепты кубиков льда для кожи

Алоэ вера

Что вам понадобится:

Фото: Openphoto.net by Darren Hester, CC BY-SA 2.5

свежий гель алоэ вера, извлеченный из растения;

вода.

Смешайте воду и гель алоэ вера в течение 30 секунд. Вылейте смесь в лоток для льда и оставьте на ночь. Аккуратно массирующими движениями нанесите кубик льда на все лицо в течение 10 минут. Дайте влаге высохнуть естественным образом, не смывая ее.

Лимон

Что вам понадобится:

лимон;

вода.

Выдавите свежий лимонный сок в лоток для льда. Добавьте в него немного воды. Дайте застыть. Возьмите кубики льда и легкими массирующими движениями массируйте им лицо круговыми движениями не более 10-15 минут. Дайте влаге высохнуть самостоятельно.

Экстракт лимона обладает целебными свойствами и может придать коже более чистый цвет лица, уменьшая шрамы от угревой сыпи.

Уточнения

Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.





Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



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