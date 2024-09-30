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Гладкое и сияющее лицо: рецепты кубиков льда для кожи

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Алоэ вера

Что вам понадобится:

Гладкое и сияющее лицо: рецепты кубиков льда для кожи
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, CC BY-SA 2.5
  • свежий гель алоэ вера, извлеченный из растения;
  • вода.
  1. Смешайте воду и гель алоэ вера в течение 30 секунд.
  2. Вылейте смесь в лоток для льда и оставьте на ночь.
  3. Аккуратно массирующими движениями нанесите кубик льда на все лицо в течение 10 минут.
  4. Дайте влаге высохнуть естественным образом, не смывая ее.

Лимон

Что вам понадобится:

  • лимон;
  • вода.
  1. Выдавите свежий лимонный сок в лоток для льда.
  2. Добавьте в него немного воды.
  3. Дайте застыть.
  4. Возьмите кубики льда и легкими массирующими движениями массируйте им лицо круговыми движениями не более 10-15 минут.
  5. Дайте влаге высохнуть самостоятельно.

Экстракт лимона обладает целебными свойствами и может придать коже более чистый цвет лица, уменьшая шрамы от угревой сыпи.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
 

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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