Это интересно: что ваш цвет волос говорит о вашем характере

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Блондинка

Женщины со светлыми волосами обычно беззаботны, требовательны к уходу и шумны. Светлые волосы означают женственные черты в характере, что привлекает больше мужчин.

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Каштановые волосы

Шатенки в основном воспринимаются как ответственные в любой работе. Они трудолюбивы и надежны.

Черные волосы

Люди с черным цветом волос в основном серьезны и импульсивны. Они могут выглядеть загадочными. Они заинтересованы в новостях и любят узнавать новую информацию.

Рыжие волосы

Многие предполагают, что люди с рыжим цветом волос очень вспыльчивы. Отчасти это правда.

Люди с рыжими волосами могут быть темпераментными, но они также очень романтичны.

Окрашенные кончики для волос

Лучший способ сохранить свои натуральные волосы и добавить немного изменений — это покрасить кончики и поэкспериментировать с разными цветами.

Это показывает, что вам нравится нарушать правила, но вы хотите играть безопасно. Вам нравится быть посередине, где вы не доставляете особых проблем, но при этом хотите повеселиться.

Уточнения

Цвет волос определяется содержанием в них двух пигментов — эумеланина и феомеланина.



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