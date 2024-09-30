Виктория Бекхэм: секреты невидимого контурирования для молодости

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Виктория Бекхэм, известная как Пош Спайс из группы Spice Girls, кардинально изменила свой имидж с тех пор, как покинула коллектив. Она преодолела негативные комментарии о своей внешности, изменив свою фигуру и внешний вид благодаря ряду эстетических процедур. Хотя Виктория признает только стоматологические манипуляции, эксперты предполагают, что она также делала ринопластику, подтяжку лба и удаляла комки Биша. Она активно делится своим опытом с помощью макияжа, особенно новой техники невидимого контурирования, которая позволяет подтянуть овал лица и визуально омолодить его.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Невидимое контурирование противопоставляется традиционному контурированию, популярному среди таких звезд, как Ким Кардашьян. В отличие от его маскирующего эффекта, невидимое контурирование требует минимального количества косметики и создает естественные скульптурные линии, которые не заметны при дневном свете. Этот подход подходит как для повседневного, так и для вечернего макияжа и отлично маскирует морщины, придавая лицу свежий вид.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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