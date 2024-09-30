Путь к обновленной коже: лазерные процедуры и их преимущества

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа человека представляет собой сложную структуру, напоминающую многоэтажный дом, где процессы обновления начинаются в глубоких слоях дермы. Для эффективного омоложения и регенерации клеток важно воздействовать именно на эти слои, избегая разрушения верхнего эпидермиса. В этом контексте лазерная технология Fraxel становится предпочтительнее по сравнению с химическими пилингами, так как она предлагает термическое воздействие, не уничтожая при этом целостность кожи.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Процедура Fraxel вызывает контролируемые микроожоги, которые запускают процесс регенерации изнутри, позволяя избежать массивного повреждения. Анестезия минимизирует дискомфорт, а сама процедура длится от 20 до 60 минут в зависимости от обрабатываемого участка. Лазерные технологии Fraxel хорошо изучены, их эффективность подтверждена многочисленными исследованиями. Они позволяют одновременно наносить активные компоненты, способствующие обновлению кожи, что невозможно при химических пилингах.

Fraxel рекомендован не только для борьбы с морщинами, но и для устранения пигментации, растяжек и других проблем, как на лице, так и на теле. Тем не менее, перед проведением процедуры необходимо консультироваться с врачом-косметологом, чтобы исключить противопоказания, такие как воспалительные процессы или дерматологические заболевания.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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