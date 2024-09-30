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Как добиться идеальных ягодиц: простые домашние упражнения

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы достичь подтянутых и округлых ягодиц, не обязательно посещать тренажерный зал или использовать тяжелые утяжелители. По словам экспертов, достаточно выполнять три простых упражнения: приседания, выпады и обратные мостики. Эти упражнения не только помогают накачать ягодичные мышцы, но и могут быть выполнены дома. Рекомендуется начинать с 20 повторений и трех подходов для каждого упражнения, и уже через месяц можно заметить первые результаты.

Как добиться идеальных ягодиц: простые домашние упражнения
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Кроме упражнений, важно правильно организовать режим тренировок и отдыха. Специалисты советуют проводить тренировки для ягодиц три раза в неделю, оставляя дни для отдыха, чтобы дать мышцам время на восстановление и рост. Повседневная активность, такая как прогулки и легкие физические нагрузки, также играет значительную роль в формировании ягодиц. Например, можно вставать на цыпочки во время готовки или уборки. Не менее важна и растяжка, которая способствует улучшению формы мышц и делает их более изящными.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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