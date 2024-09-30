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Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы

1:27
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Чтобы поддерживать отличную фигуру и избавиться от лишних килограммов, важно сочетать правильное питание с физической активностью. Однако не все готовы отправиться в спортзал или выполнять утреннюю зарядку. На помощь приходит простая, но эффективная ходьба. Она доступна каждому и не требует специального оборудования. Прогулки помогают не только сжигать калории, но и улучшать общее состояние здоровья, тренируя мышцы ног, ягодиц и спины, а также способствуя выработке эндорфинов, что повышает настроение.

Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Ходьба не требует выполнения строгих норм, таких как десять тысяч шагов в день, что является скорее маркетинговым приемом. Для достижения максимальной пользы важно следить за длительностью и интенсивностью прогулок. Рекомендуется гулять по 60-120 минут в день, включая небольшие подъемы и меняя темп. Применение правильной техники ходьбы и удобной обуви также играет важную роль. Время прогулки зависит от индивидуальных циркадных ритмов, но утренние занятия запускают процесс жиросжигания быстрее, в то время как вечерние помогают расслабиться и улучшить сон.

Регулярные прогулки могут стать привычкой, и хотя эффект может проявляться медленнее, чем от интенсивных тренировок, он обязательно появится при условии ежедневной активности.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляют в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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