Как преодолеть плато в похудении: советы нутрициолога

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Постепенное снижение веса может остановиться на определенном этапе, что часто приводит к состоянию, называемому плато. Это может быть разочаровывающим, особенно если вы уже сделали значительные усилия в питании и физической активности. Нутрициолог Елена Мухина делится советами, как преодолеть этот барьер и продолжить путь к желаемой фигуре.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Во-первых, стоит рассмотреть возможность сокращения углеводов, что может помочь уменьшить чувство голода и сделать диету более управляемой. Увеличение частоты или интенсивности тренировок также может оказать положительное влияние на метаболизм. Важно отслеживать все, что вы едите, так как многие недооценивают свое потребление калорий.

Необходимо обратить внимание на достаточное количество белка в рационе, поскольку он способствует ускорению метаболизма и дает чувство сытости. Также стоит справляться со стрессом, который может тормозить процесс похудения. Избегайте алкоголя, который не только добавляет калории, но и ослабляет самоконтроль.

Сон играет критическую роль в поддержании нормального уровня метаболизма и гормонов, влияющих на аппетит. Наконец, не полагайтесь только на весы для оценки своего прогресса; лучше отслеживать изменения в объемах тела, так как вы можете наращивать мышцы, в то время как уровень жира снижается.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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