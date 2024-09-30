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Создайте идеальное покрытие: основные ошибки в макияже

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Идеальное покрытие кожи — это основа любого макияжа, и ошибки в этом процессе могут испортить даже самый продуманный образ. Одной из самых распространенных ошибок является использование слишком плотного тонального крема, который подходит лишь для вечернего макияжа. В повседневной жизни лучше выбирать легкие текстуры, такие как тональный флюид, а любые недостатки корректировать консилером. Также важно правильно подбирать оттенок — тестируйте крем на лице при дневном свете, чтобы избежать резких границ между тоном кожи и макияжем.

Создайте идеальное покрытие: основные ошибки в макияже
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наносить тон под глаза не рекомендуется, так как нежная кожа в этой области легко собирает продукт в складки. Лучше использовать специальные консилеры для этого места. Кроме того, при использовании спонжа для нанесения макияжа не забывайте его смачивать. Влажный спонж помогает достичь естественного эффекта, однако важно отжать его, чтобы избежать нанесения крема в виде пятен. Следуя этим советам, вы сможете добиться более аккуратного и гармоничного макияжа.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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