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Отшелушивание и увлажнение: ключевые этапы зимнего макияжа

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Зима приносит с собой ряд трудностей для ухода за кожей, особенно когда речь идет о макияже. Визажисты отмечают, что создание идеального покрытия требует особого внимания к отшелушиванию и увлажнению кожи. Они рекомендуют отказаться от жестких скрабов в пользу более мягких домашних пилингов или пилингов-скаток. Использовать их лучше за день до важного мероприятия, чтобы избежать раздражения.

Отшелушивание и увлажнение: ключевые этапы зимнего макияжа
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Кроме того, увлажнение — ключевой момент. Визажисты советуют применять легкий увлажняющий крем перед нанесением тональной основы, избегая слишком плотных средств, которые могут скатываться на коже. Если ваша кожа плохо реагирует на кремы, хорошей альтернативой станут увлажняющие маски, которые помогут подготовить кожу заранее.

Для зимнего макияжа также важно правильно сочетать продукты. Смешивание тонального крема с легким кремом на водной основе помогает достичь более тонкого слоя и предотвращает ощущение стянутости. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить идеальное покрытие даже в условиях холодной зимы.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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