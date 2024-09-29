Увлажняем и питаем кожу: как сделать маску для лица с желатином и мёдом

Мед часто используется в качестве натурального увлажнителя. Он также считается антивозрастным ингредиентом. Мед содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые действуют как антибактериальные средства.

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Как сделать маску для лица с желатином и медом

Смешайте одну столовую ложку желатина с теплой водой для приготовления основы. Перемешивайте в течение нескольких секунд. В миске смешайте желатин с одной чайной ложкой миндального масла и одной чайной ложкой меда. Хорошо всё перемешайте.

Как применять маску

Используйте эту маску, пока она теплая, нанесите на лицо и дайте ей застынуть. Снимайте маску снизу вверх.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.



Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



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