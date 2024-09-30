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Как подобрать оттенок сумки к пальто в зависимости от его цвета

Моя семья » Красота и стиль

Выбор цвета сумки — это важный аспект создания стильного и гармоничного образа. В прошлом считалось, что сумка должна идеально сочетаться с обувью или верхней одеждой, чтобы создать единый ансамбль. Однако сегодня этот подход считается устаревшим.

Как подобрать оттенок сумки к пальто в зависимости от его цвета
Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

Современные стилисты рекомендуют подбирать сумку так, чтобы она гармонировала с остальными элементами образа, но не сливалась с ними полностью. Идеальный вариант — когда цвета дополняют друг друга и создают интересный контраст. Это позволяет сумке стать ярким акцентом в образе, не перегружая его.

Существует множество интересных и трендовых цветовых схем для сумок. Например, яркая сумка может стать центральным элементом повседневного образа, а нейтральная — идеальным дополнением к вечернему наряду. О правильном выборе сумки к пальто определённого цвета рассказала дизайнер Диана Плиско в разговоре с Mary Claire.

Какую сумку выбрать к чёрному пальто?

Чёрное пальто — это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Оно подходит практически к любым цветам и позволяет экспериментировать с различными стилями.

Для создания эффектного образа можно выбрать яркую сумку. Красные, малахитовые, желтые, синие и зеленые сумки будут прекрасно сочетаться с черным пальто и подойдут как для повседневного ношения, так и для особых случаев.

Если вы предпочитаете более спокойные и универсальные варианты, обратите внимание на сумки в тон пальто или на нейтральные оттенки, такие как песочный или верблюжий. Эти цвета создадут мягкий и элегантный образ.

Как подобрать сумку к бежевому пальто?

Бежевое пальто — это еще один универсальный элемент гардероба, который легко сочетается с различными аксессуарами. Теплые и приятные оттенки бежевого хорошо смотрятся с сумками в тон или в нейтральных цветах.

Для создания милого и спокойного образа можно выбрать сумку песочного или верблюжьего цвета. Если же вы хотите добавить нотку дерзости, обратите внимание на неоновые сумки. Например, зеленая сумка будет прекрасно сочетаться с бежевым пальто и создаст модный и яркий образ.

Для тех, кто любит выделяться, подойдет яркая и объёмная сумка. Например, сумка Loewe Puzzle станет отличным выбором для создания эффектного и запоминающегося образа.

Как подобрать сумку к яркому пальто?

Яркие пальто выбирают смелые и уверенные в себе женщины, которые не боятся привлекать внимание. Особенно актуальны сегодня зеленые и ярко-голубые оттенки. В таком союзе сумка может выступать как в роли дополняющего элемента, так и успокаивающего.

Если вы хотите создать гармоничный образ, выбирайте сумку в тон или нейтральных оттенках. Например, объемная сумка от Max Mara и Mulberry x Richard Malone будет идеальным дополнением к яркому пальто.

Если ваша верхняя одежда украшена принтом или имеет разноцветные элементы, выберите сумку в тон преобладающего цвета. Это поможет создать сбалансированный и стильный образ.

Правильно подобранная сумка и грамотно расставленные акценты сделают ваш образ гармоничным и завершенным. Не забывайте также о других аксессуарах, таких как ремешок, перчатки, шляпа и украшения. Они добавят стиля и шарма вашему образу.

Не менее важно помнить, что одежда под пальто должна дополнять ваш образ, а не разрушать его. Подбирайте одежду так, чтобы она гармонировала с пальто и сумкой, создавая единый и стильный ансамбль.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. 

Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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