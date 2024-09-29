BB и CC-кремы: выбираем лучшее для вашего типа кожи

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

BB-кремы, возникшие благодаря корейским визажистам, продолжают оставаться популярными, хотя их величие уже прошло. Они представляют собой легкие бьюти-бальзамы, которые могут заменить несколько продуктов, таких как увлажняющее средство, праймер и тональный крем. Визажист Елена Степанова подчеркивает, что BB-кремы идеально подходят для летнего использования благодаря своей легкой текстуре и содержанию SPF, что особенно важно в жаркую погоду. Эти кремы подходят как для обладательниц жирной, так и для сухой кожи.

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В отличие от BB-кремов, CC-кремы (от англ. "color correction") направлены на коррекцию цвета кожи и обладают более выраженным тонирующим эффектом. Елена отмечает, что CC-кремы хорошо маскируют покраснения, но не заменяют корректор. Они более подходят для девушек с жирной и комбинированной кожей, так как обладают меньшими увлажняющими свойствами. Визажист рекомендует использовать CC-крем в сочетании с другими средствами для достижения идеального результата.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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