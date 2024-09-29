Как вернуть молодость без операции: секреты SMAS-лифтинга

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Сохранение молодости и здоровья кожи стало доступным благодаря современным технологиям косметологии, особенно инъекционным методам, таким как SMAS-лифтинг. Этот метод, воздействуя на поверхностную мышечно-апоневротическую систему, позволяет восстановить четкость овала лица и упругость кожи без хирургического вмешательства. Врач-косметолог Елена Воробьева подчеркивает, что SMAS-лифтинг наиболее эффективен для людей с деформационным типом старения, у которых наблюдается потеря тонуса лицевых мышц и провисание мягких тканей.

Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Эффект от процедуры проявляется постепенно и достигает максимума через 4-6 месяцев. Однако для молодых пациентов (до 35 лет) данный метод не будет столь заметен, поскольку их мышечный каркас еще находится в тонусе. Важно помнить, что качество результата зависит от квалификации специалиста и выбранного аппарата. Процедура считается малотравматичной, но могут возникнуть побочные эффекты, такие как покраснение или отечность. Реабилитация включает соблюдение ряда рекомендаций, чтобы ускорить восстановление и улучшить итоговый результат.

Уточнения

Подтяжка лица фейсли́фтинг (англиц. от face lifting) — пластическая операция, направленная на устранение морщин, обвисания кожи, носогубных складок и других признаков старения при помощи удаления избыточного количества жировой клетчатки.



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