Секреты успешного поседения: от первых прядей до натурального цвета

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поседение волос — это естественный процесс, который начинается с появления первых серебристых прядей и может сопровождаться изменением цвета и структуры волос. Как утверждает стилист Евгения Куклина, нет универсального правила, когда стоит принять седину — это зависит от индивидуальных предпочтений. Важным этапом перехода к седым волосам является ожидание, пока корни отрастут примерно на три-четыре сантиметра, чтобы лучше понять свой натуральный цвет.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Процесс избавления от окрашенных волос может занять до девяти часов в салоне и растянуться на шесть месяцев или даже год, что требует терпения. Одним из способов сделать переход более плавным является добавление светлых бликов или мелирования, что помогает смягчить контраст между окрашенными и натуральными волосами.

Также можно рассмотреть вариант окрашивания в серый или стальной цвет для более быстрого перехода. Если вы хотите естественно отрастить седину, то можно замаскировать отросшие корни специальными оттеночными средствами, которые не оставляют резкой границы. В любом случае, при смене цвета волос лучше обращаться к профессионалам.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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