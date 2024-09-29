Как сохранить молодость кожи: советы от косметолога

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Сохранение молодости и здоровья кожи — важная задача, особенно с возрастом. Инъекционные процедуры и современные методы косметологии становятся отличной альтернативой пластической хирургии, предлагая эффективные способы борьбы с возрастными изменениями. Однако выбор подходящей процедуры зависит от типа старения кожи.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Существуют четыре основных типа старения: усталый, мелко-морщинистый, деформационный и мускульный. Для деформационного типа, который наиболее распространен у славян, рекомендуются процедуры SMAS-лифтинга, которые подтягивают контуры лица. Мелко-морщинистому типу подойдут процедуры, такие как микроигольчатый RF-лифтинг и инъекции ботокса. Усталому типу необходимы маски и пилинги, в то время как для мускульного эффективны лазерная шлифовка и различные подтяжки.

Важно выбирать опытных специалистов и проверенные клиники, поскольку косметология — это медицинская область. Применение современных технологий, таких как холодная плазма NeoGen, помогает в борьбе с тонкими морщинами вокруг глаз и на шее. В итоге, косметологические процедуры могут значительно улучшить внешний вид, но не заменят пластическую хирургию в решении серьезных проблем.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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