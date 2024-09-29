Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швейцарские ученые создали революционный строительный принтер без цемента
Туристы в Швейцарии получили яблочные пироги вместо ответа о возможности оплатить через Apple Pay
В США неинтересны возвращения временно неподконтрольных территорий Киеву
Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Энергетические требования ИИ достигли критического уровня
Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы опытных туристов
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад

Как сохранить молодость кожи: советы от косметолога

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Сохранение молодости и здоровья кожи — важная задача, особенно с возрастом. Инъекционные процедуры и современные методы косметологии становятся отличной альтернативой пластической хирургии, предлагая эффективные способы борьбы с возрастными изменениями. Однако выбор подходящей процедуры зависит от типа старения кожи.

Как сохранить молодость кожи: советы от косметолога
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Существуют четыре основных типа старения: усталый, мелко-морщинистый, деформационный и мускульный. Для деформационного типа, который наиболее распространен у славян, рекомендуются процедуры SMAS-лифтинга, которые подтягивают контуры лица. Мелко-морщинистому типу подойдут процедуры, такие как микроигольчатый RF-лифтинг и инъекции ботокса. Усталому типу необходимы маски и пилинги, в то время как для мускульного эффективны лазерная шлифовка и различные подтяжки.

Важно выбирать опытных специалистов и проверенные клиники, поскольку косметология — это медицинская область. Применение современных технологий, таких как холодная плазма NeoGen, помогает в борьбе с тонкими морщинами вокруг глаз и на шее. В итоге, косметологические процедуры могут значительно улучшить внешний вид, но не заменят пластическую хирургию в решении серьезных проблем.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Андрей Ермак в Вашингтоне был жёстко предупреждён "хозяевами"
Джордж Клуни заявил, что поддерживает все начинания жены
Энергетические требования ИИ достигли критического уровня
Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы опытных туристов
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины
Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Дизайнеры выделили три ключевых правила, которые важно учитывать при ремонте кухни
Секреты успешного поседения: от первых прядей до натурального цвета
Мама Ксении Бородиной показала, как можно изысканно ругаться матом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.