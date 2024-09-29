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Инъекционная косметология: секреты молодости и красоты

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Инъекционная косметология предлагает множество решений для поддержания молодости и красоты кожи лица и тела. В отличие от пластической хирургии, инъекционные методы позволяют достичь заметных результатов без хирургического вмешательства, болезненных ощущений и длительного восстановления. Популярность этих процедур возросла благодаря новым препаратам, которые отличаются длительным действием и минимальными побочными эффектами.

Инъекционная косметология: секреты молодости и красоты
Фото: Freepik by freepik, PDM

Эти техники эффективно борются не только с морщинами, но и с другими дефектами кожи, такими как темные круги под глазами и шрамы. Особенно популярна контурная пластика лица, где с помощью филеров на основе гиалуроновой кислоты корректируются контуры лица и объемы. В дополнение к этому, плазмолифтинг использует собственные тромбоциты пациента для достижения стойкого эффекта, а биоревитализация и мезотерапия насыщают кожу влагой и необходимыми компонентами, обеспечивая регенерацию и омоложение. Эти методы помогают решить проблемы кожи изнутри, делая её здоровой и сияющей.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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