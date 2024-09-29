Рекомендации по уходу за волосами в холодный период

Ароматерапевт Елена Масалитина делится рядом эффективных методов по уходу за волосами в холодное время года. Одним из основных способов является массаж кожи головы, который помогает улучшить кровообращение и поступление питательных веществ к волосяным фолликулам. Регулярный пилинг кожи головы также важен, так как он избавляет от себума и способствует здоровью кожи.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Кроме того, необходимо бороться с электризацией волос с помощью специальных спреев и не забывать о термозащите при использовании горячих инструментов, чтобы минимизировать повреждения от температуры. Увлажняющие маски могут значительно улучшить состояние волос, особенно в условиях отопительного сезона. Использование этих простых методов позволит сохранить волосы здоровыми и красивыми даже в холодные зимние месяцы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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