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Устойчивость к холоду: как уберечь волосы от выпадения

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Ароматерапевт Елена Масалитина советует, как сохранить волосы здоровыми и красивыми в холодное время года. Важно следить за питанием, увеличив потребление овощей, фруктов, мяса и продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Также необходимо защищать волосы от холода, не забывая носить шапку, даже на короткие расстояния.

Устойчивость к холоду: как уберечь волосы от выпадения
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Массаж кожи головы помогает улучшить кровообращение и стимулировать рост волос. В домашних условиях можно использовать маски на основе натуральных масел, таких как оливковое или репейное, для укрепления локонов. Профессиональные процедуры, такие как мезотерапия и лазерная терапия, также могут быть полезны для поддержания здоровья волос, стимулируя их рост и предотвращая выпадение. Регулярный уход и внимание к питанию помогут сохранить волосы в отличном состоянии даже в самые суровые зимние месяцы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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