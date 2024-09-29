Осень — время преобразить свою кожу: секреты от косметологов

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — это отличное время для того, чтобы заняться своим внешним видом и восстановить кожу после летних стрессов. Косметологи рекомендуют использовать осенний период для проведения различных процедур, включая пилинги и мезотерапию, которые помогут убрать последствия солнечного воздействия, такие как морщины и пигментация. Важно понимать разницу между сухой и обезвоженной кожей, так как методы ухода могут различаться.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Пилинги эффективны для обновления кожи, а мезотерапия позволяет доставить необходимые вещества непосредственно в дерму, обеспечивая глубокое увлажнение и улучшение ее качества. Для достижения лучших результатов нужно комбинировать инъекционные процедуры с правильным домашним уходом. Употребление препаратов с гиалуроновой кислотой поможет восполнить гидрорезерв кожи и устранить сухость. При возникновении проблем с сосудистой сетью можно добавлять экстракт гинкго билоба.

Чтобы выглядеть наилучшим образом к новогодним праздникам, косметологи советуют начинать ухаживать за кожей заранее, за 1,5-2 месяца до праздников, и составлять индивидуальную программу процедур с профессионалом.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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