Как добиться идеальных бровей: советы профессионала

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ухоженные брови могут значительно улучшить внешний вид, придавая лицу шарм и выразительность. Чтобы достичь идеальной формы, важно следовать рекомендациям профессионалов, считает бровист-визажист Анастасия Лещинская. Во-первых, не стоит заниматься коррекцией бровей в домашних условиях, так как недостаток света и опыта может привести к ошибкам и несимметричным формам. Лучше отрастить брови и обратиться к специалисту.

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Во-вторых, для укрепления и роста бровей рекомендуется использовать масло усьмы, которое не только улучшает состояние волосков, но и насыщает их цветом. Подкрашивать брови между коррекциями можно с помощью карандаша или теней, что позволит создать эффект густоты и натуральности.

При окрашивании бровей следует выбирать безопасные красители, так как профессионал сможет правильно подобрать оттенок с учетом индивидуальных особенностей внешности. Ламинирование также является отличным способом укладки непослушных бровей, позволяя зафиксировать их на срок до двух месяцев. В целом, правильный уход и форма бровей имеют ключевое значение для вашего образа, поэтому важно уделять этому достаточно внимания.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.



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