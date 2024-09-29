Потеря ресниц: привычки, которые вредят вашему взгляду

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Выпадение ресниц может стать настоящей проблемой для женщин, и зачастую причина кроется не только в здоровье, но и в привычках, которые усугубляют ситуацию. Косметолог Ирина Логинова выделила несколько факторов, способствующих потере ресниц. Во-первых, чрезмерное и агрессивное очищение макияжа с помощью неподходящих средств может привести к истончению ресниц. Для этой зоны лучше выбирать двухфазные средства на основе масла, которые бережно удаляют косметику и снижают трение.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Кроме того, использование просроченной косметики для глаз, такой как тушь или карандаш, может вызывать аллергические реакции, что также негативно сказывается на состоянии ресниц. Необходимо внимательно следить за сроками годности, так как средства для макияжа глаз часто портятся первыми.

Частое трение глаз также может спровоцировать выпадение ресниц. Важно избегать ненужных прикосновений к векам и быть осторожными с массажами, касающимися области глаз. Наращивание ресниц, хотя и кажется удобным, также требует внимания: при недостаточном уходе можно потерять собственные ресницы. Если вы имеете проблемы с длиной и крепостью своих ресниц, важно взвесить все "за" и "против" перед наращиванием, чтобы не усугубить ситуацию.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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