Восстановление ногтей после неудачного маникюра: советы экспертов

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблемы с ногтевой пластиной могут возникнуть даже после посещения профессионального нейл-мастера. Вредные последствия маникюра часто вызваны неаккуратной работой, неправильным использованием инструментов или некачественными средствами. Например, при аппаратном маникюре недостаточно опытный мастер может неправильно выбрать угол фрезы, что приведет к образованию пропилов на ногтях. Существует также риск истончения ногтей, если мастер слишком агрессивно снимает верхний слой или клиент не обновляет покрытие вовремя.

Фото: Openverse by Dave Hamster, CC BY 2.0

Если ногти повреждены, восстановление займет не менее 3-6 месяцев, поскольку полное отрастание ногтевой пластины невозможно ускорить. Укрепляющие средства могут временно защитить поврежденные ногти, однако они не заменят полноценное восстановление. Чтобы избежать повреждений, важно выбирать надежные студии маникюра, внимательно относиться к выбору мастера и строго следовать его рекомендациям по уходу за ногтями. Для поддержания здоровья ногтей также стоит регулярно использовать масла для кутикулы и питательные кремы.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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