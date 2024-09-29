Стрессовое акне: как справиться с неприятными высыпаниями

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Многие из нас хотя бы раз сталкивались с проблемой акне, и одна из частых причин возникновения высыпаний — стресс. Когда мы находимся в состоянии тревоги, уровень кортизола в организме повышается, что приводит к увеличению выработки сала сальными железами. Это, в свою очередь, может вызвать воспаления и появление прыщей. Стрессовое акне, хотя и похоже на гормональное, является его производной, вызванной психологическими факторами.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Кроме стрессового, существуют различные виды акне: гормональное, бактериальное, грибковое и механическое, каждый из которых имеет свои причины и особенности. Если акне возникает в определённых местах на лице, например, на подбородке, это может свидетельствовать о гормональных колебаниях, связанных с менструальным циклом.

Лечение стрессового акне должно включать правильный уход за кожей. Использование средств, содержащих салициловую кислоту или ретиноиды, поможет очистить поры и уменьшить выработку жира. Также важно поддерживать кожу увлажнённой, чтобы предотвратить новые высыпания. Кроме того, стоит обратить внимание на методы борьбы со стрессом, такие как медитация, йога или просто времяпрепровождение с любимыми питомцами, чтобы снизить уровень стресса и улучшить общее состояние кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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