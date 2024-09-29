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Как сохранить кожу увлажненной: советы для женщин после 35

1:31
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С возрастом, особенно после 35 лет, многие сталкиваются с проблемой обезвоженной кожи, особенно в осенний период. Обезвоживание кожи может проявляться стянутостью, шелушением и дискомфортом, и часто это состояние путают с сухой кожей. Однако сухая кожа — это генетический тип, в то время как обезвоженная кожа возникает из-за воздействия внешних факторов, таких как перепады температур, низкая влажность и использование агрессивных косметических средств.

Как сохранить кожу увлажненной: советы для женщин после 35
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для эффективного ухода за обезвоженной кожей важно выбирать продукты с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота и глицерин, которые помогают удерживать влагу. Также следует избегать агрессивных ингредиентов, таких как ретиноиды и кислоты, которые могут нарушить защитный барьер кожи. Установление последовательной утренней и вечерней рутины с использованием мягких очищающих средств и увлажняющих компонентов является ключевым моментом для поддержания водного баланса.

Кроме того, важным аспектом является правильное питание и достаточное потребление воды. Включение в рацион овощей и фруктов, богатых водой, поможет улучшить общее состояние кожи. Поддержание водного баланса, регулярное употребление жидкости и внимательное отношение к выбору косметических средств помогут сохранить вашу кожу здоровой и увлажненной.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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