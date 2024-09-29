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Лавандовое масло: ваш новый помощник в борьбе с кожными проблемами

1:16
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Лавандовое масло — это универсальное эфирное масло, полученное из растения лаванды, которое имеет множество применений в косметологии и ароматерапии. Оно может помочь в лечении различных кожных проблем, включая акне, экзему, сухость и морщины. Пигментные пятна и неравномерный тон кожи также поддаются лечению с помощью этого масла, так как оно обладает противовоспалительными и осветляющими свойствами.

Лавандовое масло: ваш новый помощник в борьбе с кожными проблемами
Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, CC BY-SA 4.0

Для борьбы с акне, лавандовое масло можно разбавить кокосовым маслом и нанести на проблемные участки. При экземе оно помогает снять зуд и воспаление, особенно в сочетании с маслом чайного дерева. Лавандовое масло также способствует выравниванию тона кожи и уменьшению морщин благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Кроме того, лавандовое масло является отличным средством для заживления ран, солнечных ожогов и укусов насекомых. Его можно использовать в виде спрея или смешивать с базовыми маслами для нанесения на поврежденные участки кожи. Однако важно помнить, что при беременности следует избегать использования лавандового масла, особенно в первом триместре.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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